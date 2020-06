Stiri pe aceeasi tema

La data de 4 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au retinut pentru 24 de ore trei barbați, de 34, 44 și 46 de ani, banuiți de comiterea infracțiunilor de taiere fara...

Cristian Capușan, patronul de la Terasa "Stejarii" din Urca, a fost prins ca a braconat caprioare. Nu mai puțin de 16 caprioare s-ar fi gasit in congelatorul acestuia, in urma descinderii facute.

- Un barbat acuzat ca a violat-o in mod repetat pe fiica sa in varsta de 15 ani a fost arestat preventiv, a anuntat, marti. Parchetul de pe langa Judecatoria Brezoi, intr-un comunicat remis AGERPRES.Anchetatorii au stabilit ca faptele s-au produs in perioada ianuarie 2019 - februarie 2020, mama…

La data de 20 martie a.c., politistii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, Secția 4 Poliție Rurala au reținut un tanar de 17 ani, din comuna Viișoara, județul Cluj, banuit de comiterea...

- Un agent din cadrul Poliției Deva a fost arestat preventiv, fiind acuzat de proxenetism, fals in declarații și instigare la infracțiunea de abuz in serviciu, conform aradon.ro.Procurorii sustin ca, timp de patru ani, agentul de politie a determinat si inlesnit practicarea prostitutiei de catre mai multe…