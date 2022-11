Pastila pentru suflet - Pilda găsirii lui Dumnezeu Gandul zilei„Fara rabdare, omul va fi mereu spre paguba. Daca cineva vine si ma lauda, eu trebuie sa ma gandesc, sa‑mi intreb constiinta daca este bine ca sunt laudat. Atunci voi vedea ca nu mai am nevoie de lauda aceea si nici de altele, caci constiinta este glasul lui Dumnezeu” – Parintele Proclu NicauȘtiai ca?Cadelnița este un mic vas din metal sau piatra folosit pentru a arde in el tamaie. In tradiția ortodoxa, cel mai frecvent aceasta este facuta din metal, suspendata de niște lanțișoare, iar de acestea sunt atarnați mai mulți clopoței. In vas se pun carbuni aprinși, iar tamaia se așeaza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Gandul zilei„Succesele nu ne sunt date pentru a ne infoia in pene, ca in mantiile statuilor, ci pentru a le transforma in dragoste, in dezvoltare și in daruire pentru cei din jur!”- Parintele Nicolae SteinhardtȘtiai ca?Ingerii incepatori reprezinta ceata care face cunoscuta voia Domnului și stapanesc…

- Gandul zilei ,,Nu este biruitor mai mare pe pamant decat acela care se biruiește pe el insuși și domnește asupra patimilor sale!”- Parintele Arsenie BocaȘtiai ca?Arhanghelii sunt conform spuselor Sfantului Grigorie Teologul „sunt cei ce inmulțesc sfanta credința intre oameni, luminand inaintea lor cu…

- Gandul zilei„De ce oare ingenunchem? Poate pentru a nu ne ingenunchea semenii noștri și a obține adevarata libertate. Cat de multa liniște ne ofera rugaciunea in genunchi!”- Casian, Arhiepiscopul Dunarii de JosȘtiai ca?Puterile sunt a cincea ceata ingereasca care indeplinesc neincetat și fara odihna…

- Gandul zilei„Caci pacatul nu va mai stapani asupra voastra, pentru ca nu sunteți sub Lege, ci sub Har”- Romani 6:14Știai ca?Ingerii din ceata stapaniilor sunt cei care au mare putere și stapanire asupra diavolului. Aceștia risipesc intunericul și ii izbavesc pe oameni ca sa nu cada in pacate, in ispite.Pilda…

- Gandul zilei„Cei ce se ostenesc mult și devin smeriți pentru ca simt ca au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pe care il cer prin rugaciune, aceia primesc harul facerii de minuni.”(Luca 5:1-11)- Patriarhul DanielȘtiai ca?Anaforaua reprezinta o rugaciune din cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii ce…

- Rugaciunea zileiAparatoare Doamna„Aparatoare Doamna, pentru biruința mulțumire, izbavindu-ne din nevoi, aducem ție, Nascatoare de Dumnezeu, noi robii tai. Ci ca ceea ce ai stapanire nebiruita, izbavește-ne pe noi din toate nevoile, ca sa-ți strigam ție: Bucura-te Maica, pururea Fecioara!Amin!”Gandul…

- Episcopia Romano-Catolica din Iasi a anuntat ca duminica, 25 septembrie, va incepe anul pastoral 2022 – 2023 in Dieceza de Iasi. Momentul va fi marcat in cadrul Liturghiei care va fi savarsita de PS Iosif Paulet, episcop de Iasi, de la ora 11.00, in Catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina". Intr-o…

- Gandul zilei„Dumnezeu este mai aproape de fiecare om decat este omul insușii fața de sine.” –Sfantul Iustin PopoviciȘtiai ca?Mitra este un acoperamant de cap de origine persana, fiind confecționata din țesaturi fine, cu broderii cu fir metalic și aplicații de pietre prețioase, purtate la slujbe religioase…