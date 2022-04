Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Traian Padureț, președintele Uniunii Județene a Sindicatelor Suceava, afiliata la Federația , este deranjat de faptul ca nu au fost consultari inainte de anunțarea structurii anului școlar 2022/2023, dar și pentru ca s-ar lucra „pe ascuns” la o noua lege a Educației. Intr-o intervenție telefonica…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, anunța organizarea de „evenimente de prietenie” cu familiile de refugiați. El a aratat ca duminica la Iulius Mall vor fi spectacole pentru copii dar și discuții, socializari și imprieteniri, precum și vizite la obiective turistice, manastiri, Cetatea…

- „Deși este un sistem despre care foarte multa lume a auzit, in special cei care realizeaza plați in strainatate prin transfer bancar in cont, pentru mulți rolul specific pe care el il are in cadrul operațiunilor de transfer de fonduri este mai puțin ințeles. De la bun inceput trebuie subliniat foarte…

- Tabara de refugiați amenajata la Școala Gimnaziala „Miron Costin” din Suceava a primit primii refugiați din Ucraina. Abia deschisa, in dupa amiaza zilei de miercuri, tabara din sala de sport a Școlii „Miron Costin” a primit nu mai puțin de 120 de persoane refugiate, din care 23 au plecat deja catre…

- Consiliul Local al comunei Satu Mare a aprobat in ședința de astazi cu voturile aleșilor PSD și PNL alocarea sumei de 20.000 de lei pentru ajutorarea cetațenilor ucraineni care au fost nevoiți sa-și paraseasca țara din cauza razboiului. Potrivit primarului Adrian Toader Lavric, banii vor fi donați societații…

- Anul 2022 a adus sectorului IT un nou varf in ceea ce privește salariile, pe masura ce s-a liberalizat tot mai mult accesul candidaților romani la alte piețe din regiune sau chiar de pe alte continente. Majorarile salariale consistente din zona IT sunt determinate atat de creșterea cifrei de afaceri…

- Noi momente tensionate la Survivor Romania. Protagoniștii celui mai recent conflict sunt coregraful Emil Rengle și TJ Miles, din echipa Faimoșilor, noteaza click.ro. TJ Miles a fost cel care a lansat un atac la adresa lui Emil Rengle. Deranjat de faptul ca Rengle este „mult prea sensibil”, TJ i-a reproșat…

- Dupa aproape doi ani de pandemie, retailul ramane unul dintre cele mai stabile și constante domenii din punctul de vedere al ofertei de locuri de munca, dar și printre cele mai cautate de catre candidați, conform datelor eJobs.ro, liderul pieței de recrutare din Romania. Doar in acest moment, exista…