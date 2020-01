Pârtia mare de schi din Complexul Wonderland se deschide astăzi Joi, 23 ianuarie 2020, de la ora 12.30 se deschide partia mare de schi din Complexul Wonderland. Partia va fi deschisa intre orele 12.30 – 16.00 și, respectiv, 18.00 – 21.00 cand, pe langa instalațiile de telescaun și teleschi, va funcționa și nocturna. In zilele de vineri, sambata și duminica (24, 25 și 26 ianuarie 2020), partia va fi deschisa in intervalul orar 9.00 – 16.00 și va fi in continuare deservita de instalația de telescaun – pe o lungime de circa 1.300 de metri, dar și de instalația de teleschi – pe distanța de aproximativ 300 de metri, urmand ca de luni, 27 ianuarie 2020, partia sa… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare prin care s-a stabilit creșterea cuantumului diurnelor pentru personalul militar si civil participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman. Unul din motivele care au stat la baza luarii acestei decizii a fost acela ca ”in ultima perioada,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceața, valabil pentru județele Bistrița-Nasaud și Cluj, incepand de luni 13 ianuarie ora 20.00 și pana marți 14 ianuarie ora 2.00. Meteorologii au emis cod galben de ceața valabil intre 13-01-2020 ora 20:00 pana la : 14-01-2020 ora…

- Unei femei din Uganda i s-a interzis sa mai nasca dupa ce a facut 44 de copii pana la varsta de 36 de ani, arata presa africana, cazul lui Mariam Nabatanzi ajungand in carțile de istorie din țara sa. Mariam Nabatanzi s-a casatorit la 12 ani cu un barbat care avea 40 de ani. A nascut primii ei gemeni…

- Trei tineri din județul Cluj veniți sa iși petreaca noaptea dintre ani la o cabana din Rebra, au avut parte de clipe de coșmar chiar in primele ore ale lui 2020. In timp ce petrecerea era in toi, s-au trezit ca sunt agresați de niște localnici. Un incident deloc placut s-a petrecut in noaptea de Revelion…

- Trei tineri care au intrat cu forța intr-o cabana din localitatea Figa, in care se afla un grup de tineri care petreceau in seara de Ajun, și au inceput sa imparta pumni, s-au ales cu dosare penale. In Ajunul Craciunului, jandarmii din Beclean, care se aflau intr-o acțiune de patrulare, au intervenit…

- Un accident rutier a avut loc, luni dupa-amiaza, pe DN 15 A, in localitatea Viile Tecii, in urma coliziunii dintre un TIR cu un autoturism. Vinovat de producerea evenimentului rutier este șoferul TIR-ului care nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Șoferul autoturismului a fost ranit ușor. La fata…

- O casa din localitatea Crainimat, județul Bistrița-Nasaud, a fost afectata de un incendiu, duminica dupa-amiaza. O persoana prezinta arsuri și intoxicație cu fum. Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, la o casa din localitatea bistrițeana Crainimat. La locul incidentului au intervenit doua…

- Un incendiu a avut loc miercuri, in municipiul Bistrița, la o casa de tip familial, in care se aflau 9 copii și 2 adulți. Patru fete au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu fum. Un incendiu a avut loc azi-noapte in jurul orei 2.00, in Bistrita pe str. Ioan Pop Reteganu, la o casa de tip familial.…