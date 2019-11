Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Fii un zid, nu face un zid!”. 16 zile de Activism la Cugir, pentru combaterea violentei impotriva femeii In perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2019, in cadrul Campaniei 16 zile de Activism pentru combaterea violentei impotriva femeii, SPAS Cugir, alaturi de alte organizatii din intreaga…

- Cadavrul unei femei de 42 de ani a fost descoperit intr-o locuința din satul Cheltuitori, din comuna Tohatin, municipiul Chișinau. Primele investigații ale poliției au aratat ca aceasta ar fi fost omorata luni de catre concubin in urma unor neințelegeri.

- Aproximativ 10.000 de persoane, potrivit politiei, au participat duminica la Bruxelles la un mare miting cu ocazia Zilei internationale pentru eliminarea violentei impotriva femeilor, informeaza AFP si DPA, potrivit Agerpres.Dupa un omagiu adus femeilor ucise, tinut in gara centrala din Bruxelles,…

- Jucatorii din Serie A vor evolua, pe 23 și pe 24 noiembrie, cu un semn roșu pe fața, acesta simbolizand un manifest impotriva violenței asupra femeilor.Semnul roșu reprezinta un cartonaș roșu pe care violența impotriva femeilor ar trebui sa il primeasca. Campania la care participa jucatorii…

- 'Ma alatur cauzei marșului impotriva violenței asupra femeilor organizat astazi in Capitala și ii felicit pe cei ce participa pentru curajul de a-și face auzita vocea! Am o grija aparte pentru siguranța tuturor celor ce nu se pot apara singuri și am convingerea ca este obligatorie o schimbare…

- Aproximativ 300 de persoane au venit, sambata, in Parcul Colțea, din Capitala, pentru a participa la marșul „Impreuna pentru siguranța femeilor”, pana in Piața Victoriei. Oamenii cer legi mai aspre și brațari electronice pentru agresori și anchete continuate chiar daca victimele retrag plangerea,…

- Marsul "Impreuna pentru siguranta femeilor", editia a V-a, va avea loc sambata in Bucuresti si alte trei mari orase din tara - Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, informeaza Centrul FILIA, intr-un...

- Europarlamentarul Corina CREȚU (PRO Romania) a solicitat, in Parlamentul European, suplimentarea fondurilor pentru combaterea violenței impotriva femeilor, in special a adolescentelor și pentru lupta impotriva traficului de persoane potrivit mediafax.Miercuri, 4 septembrie 2019, europarlamentarul…