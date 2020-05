Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European va dezbate si va vota in sesiunea plenara din 17-19 iunie o rezolutie propusa de Dacian Ciolos, presedinte PLUS si liderul grupului Renew Europe, despre situatia muncitorilor sezonieri. Decizia a fost luata astazi in Conferinta Presedintilor din PE, care a aprobat ca problemele…

- Parlamentul European va dezbate si va vota in sesiunea plenara din 17-19 iunie o rezolutie propusa de Dacian Ciolos, presedinte PLUS si liderul grupului Renew Europe, despre situatia muncitorilor sezonieri. Decizia a fost luata astazi in Conferinta Presedintilor din PE, care a aprobat ca problemele…

- Parlamentul European va dezbate și va vota in sesiunea plenara din 17-19 iunie o rezoluție propusa de Dacian Cioloș, președinte PLUS și Renew Europe, despre situația muncitorilor sezonieri din agricultura, dar...

- Situația muncitorilor romani care au plecat la munca in strainatate va fi discutata in Parlamentul European. Instituția va dezbate și va vota in sesiunea plenara din 17-19 iunie o rezoluție propusa de Dacian Cioloș, președinte PLUS și Renew Europe, despre situația muncitorilor sezonieri din agricultura,…

- Parlamentul European va dezbate și va vota in sesiunea plenara din 17-19 iunie o rezoluție propusa de Dacian Cioloș, președinte PLUS și Renew Europe, despre situația muncitorilor sezonieri.Decizia a fost luata, joi, in Conferința Președinților din PE, care a aprobat ca problemele muncitorilor sezonieri…

- Dacian Cioloș, presedintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, anunța ca va cere joi, in Conferința Președinților din legislativul european, o rezoluție cu dezbatere pe drepturile muncitorilor sezonieri.

- Europarlamentarul Dan Nica solicita organizarea unei dezbateri in plenul Parlamentului European, concretizata prin adoptarea unei rezolutii comune privind obligativitatea respectarii standardelor europene in vigoare pentru lucratorii sezonieri romani din Germania.

- Comisia pentru ocuparea forței de munca și afaceri sociale va analiza, marți, presupuse incalcari ale legislației UE privind timpul de lucru, sanatatea și siguranța muncitorilor transfrontalieri. Europarlamentarii vor analiza daca le-au fost respectate drepturile lucratorilor sezonieri și transfrontalieri…