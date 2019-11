Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European se reuneste luni seara in sesiune plenara la Strasbourg, principalul punct al agendei acesteia fiind supunerea la vot a componentei si a programului viitoarei Comisii Europene, condusa de Ursula von der Leyen, indica un comunicat de presa al PE. Dupa ce au evaluat comisarii desemnati,…

- ''Ungaria nu doar vorbeste despre obiectivele sale politice, dar ea si actioneaza pentru a le realiza. Acum, cand un comisar ungar va supraveghea extinderea UE, politica Uniunii Europene va avea un nou impuls'', a spus seful diplomatiei ungare. Peter Szijjarto a apreciat ca extinderea UE reprezinta…

- Breton ''a luat initiativa si a dorit sa fie radical in a evita orice potential conflict de interese'', a spus Mamer, purtatorul de cuvant al presedintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Breton (64 de ani) a fost ministru al economiei in perioada 2005-2007, in timpul mandatului…

- Parlamentul European este pregatit sa permita noii Comisiei Europene, prezidata de catre Ursula von der Leyen, sa își preia funcțiile la 1 decembrie, cu o luna mai târziu decât era planificat, în timp ce trei România, Ungaria și Franța sunt așteptate înca sa propuna…

- Respingerea candidatei franceze Sylvie Goulard pentru un post in Comisia Europeana, la care se adauga respingerea anterioara a propunerilor Romaniei si Ungariei, Rovana Plumb si Laszlo Trocsanyi, pune sub semnul intrebarii posibilitatea ca noua Comisie Europeana condusa de Ursula von der Leyen sa-si…

- Comisarul desemnat pentru concurenta Margrethe Vestager, care ar urma sa devina si vicepresedinta a Comisiei Europene raspunzatoare de agenda cu privire la o Europa pregatita pentru era digitala, s-a angajat marti, in cadrul audierii in fata comisiilor de specialitate ale Parlamentului European,…

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intalnit joi cu liderii de grupuri din Parlamentul European pentru discutarea calendarului audierilor comisarilor desemnati, prilej cu care a fost nevoita sa raspunda in principal intrebarilor despre portofoliul cu numele "Protejarea…

