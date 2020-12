Parlamentare2020/Dominic Fritz: Doar o prezenţă puternică a USR PLUS în guvern va pune presiune destulă pe vechiul sistem Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, prezent joi la mitingul online sustinut de USR PLUS, a apreciat ca doar o prezenta puternica a aliantei in guvern "va putea pune presiune destula pe vechiul sistem sa se transforme cu adevarat" intr-un stat functional.



"Sa nu fie niciun dubiu. Doar o prezenta puternica a Aliantei USR PLUS in viitorul guvern va putea pune presiune destula pe vechiul sistem sa se transforme cu adevarat intr-un stat functional. Nu ne votati pentru ca suntem perfecti - pentru ca nu suntem, cred ca v-ati dat seama si voi - votati-ne pentru ca suntem singurii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

