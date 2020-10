Parlamentare2020/ Robert Cazanciuc deschide lista pentru Senat a PSD Giurgiu

Stiri pe aceeasi tema

- PSD propune pentru alegerile parlamentare oameni de mare valoare profesionala, in vreme ce PNL vine cu traseiști și persoane controversate. Pe listele PSD sunt #somitați din domeniul medical și nu numai precum profesorii Rafila și Cercel, rectorul UMF Tg. Mureș, Leonard Azamfirei, Remus Mihalcea, manager…

- Ieri seara, social-democrații argeșeni au batut in cuie listele de candidați pentru Camera Deputaților și Senat. Astfel, cei care vor sa reprezinte Argeșul in Parlamentul Romaniei sunt urmatorii: Camera Deputaților: 1. Simona Bucura-Oprescu 2. Nicolae Pavelescu 3. Nicolae Georgescu 4. Remus Mihalcea…

- Dupa numele sonore aduse in partid in ultima perioda, PSD da din nou lovitura, de aceasta data in Arges. Pe listele pentru alegerile parlamentare se regasesc trei persoane cu notorietate.Lista pentru Camera Deputatilor va fi deschisa de Remus Mihalcea, actual manager al Spitalului Clinic Colentina…

- PSD Argeș face revoluție, primenind radical lista parlamentara. Cel puțin asta am aflat, pe surse. Dintre cei ramași din vechea garda, doi sunt parlamentari de un singur mandat (Cristina Stocheci și Nicolae Georgescu) și unul singur are doua mandate-Simona Bucura Oprescu. Restul, figuri epuizate politic,…

- Meciul echipelor nationale de tineret ale Romaniei si Maltei, programat, marti, la Giurgiu, va fi arbitrat de o brigada din Kosovo, cu Visar Kastrati la centru, potrivit news.ro.Kastrati va fi ajutat la cele doua linii de Besnik Morina si Imran Kabashi.Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele 'Ludovic'…

- Sala Sporturilor din Giurgiu a gazduit zilele trecute Campionatul Național de box Under 22. Clubul Sportiv Municipal din Suceava s-a prezentat in competiție cu pugilistul Radu Semian, care a concurat in cadrul categoriei 75 de kilograme. Sportivul antrenat de Andu Vornicu a avut un parcurs fara ...

- Luni au fost +34 de grade la Zimnicea si Oltenita si 33 de grade la Calarasi, Turnu Magurele si Giurgiu. La Brasov si Sibiu au fost 29 de grade, iar la Intorsura Buzaului si Miercurea Ciuc, locuri celebre pentru temperaturile scazute, au fost 26 de grade. La Balea Lac au fost 14 grade, iar la varful…

- Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, a declarat, astazi, la lansarea candidaților pentru Primaria Brașov și Consiliul Județean Brașov, ca formațiunea pe care o conduce este dispusa sa incheie alianțe cu orice partid, cu condiția ca aceste colaborari sa se bazeze pe proiecte serioase. „La Consiliul…