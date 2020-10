Autoritatea Electorala Permanenta a adoptat hotararea pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor si a conditiilor de tiparire in cazul buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, actul normativ fiind publicat in Monitorul Oficial.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, au fost stabilite modelul buletinelor de vot care vor fi folosite in sectiile de votare, modelul buletinelor de vot prin corespondenta, modul in care se imprima patrulaterele continand candidaturile, tipul si marimea fonturilor utilizate, paginile care vor fi imprimate…