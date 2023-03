Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, internat de miercuri la Roma , urmeaza un tratament cu antibiotice pentru „bronsita infectioasa” si care a dus la o „imbunatatire semnificativa” a starii sale de sanatate, a anuntat joi echipa medicala de la spitalul Gemelli, relateaza AFP. Papa de origine argentiniana, in varsta de 86…

- Papa Francisc isi poate imagina in principiu abolirea celibatului pentru preoti, dupa cum a afirmat intr-un interviu pentru site-ul argentinian de stiri Infobae publicat vineri. ”Nu exista nicio contradictie in faptul ca un preot se poate casatori”, a spus Suveranul Pontif, amintind ca in Biserica Catolica…

