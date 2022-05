Stiri pe aceeasi tema

- Joi, Papa Francisc a aparut in public intr-un scaun cu rotile, pentru prima data de cand durerile la genunchi s-au agravat. Durerile la genunchi ii limiteaza capacitatea de a umbla, motiv pentru care Papa Francisc a folosit joi un scaun cu rotile in public. Astfel, in cadrul unei audiențe pentru un…

- Papa Francisc a folosit un fotoliu rulant in public, joi, pentru prima data de la reaparitia durerii de genunchi care i-a limitat capacitatea de deplasare, informeaza Reuters . La o audienta sustinuta cu un grup de calugarite, papa Francisc a fost condus la locul sau de pe scena intr-un fotoliu rulant.…

- In timp ce liderii occidentali s-au inghesuit sa mearga la Kiev, suveranul Pontif declara ca nu va vizita Ucraina, asa cum ar fi luat in considerare cu ceva timp in urma. Este, insa, „dispus sa faca totul pentru a opri razboiul” din Ucraina, dar o vizita papala ar putea interfera cu „obiective mai…

- Papa Francisc l-a primit, joi, la Vatican, pe premierul ungar, Viktor Orban, si i-a transmis multumiri pentru ca Ungaria a primit refugiati ucraineni, transmite Reuters. La randul sau, premierul ungar l-a invitat pe suveranul pontif sa faca o vizita in Ungaria. Fii la curent cu cele mai noi…

- Papa Francisc a facut un nou apel de pace in aceste vremi de razboi. Suveranul pontif a vorbit in cursul zilei de astazi in fața a 50.000 de credincioși adunați in Piața Sfantul Petru de la Vatican. Acesta a transmis un mesaj plin de durere referitor la razboiul din Ucraina și cere pace din nou.

- Papa Francisc a condamnat cruzimea razboiului din Ucraina la slujba de Inviere de sambata seara de la Bazilica Sfantul Petru din Vatican, la care suveranul pontif a participat, dar pe care nu a prezidat-o, probabil din cauza unor dureri la picior care l-au fortat sa-si reduca unele

- Papa Francisc a trebuit sambata sa foloseasca un ascensor pentru a se imbarca intr-o aeronava care l-a dus in Malta. Masura a fost luata pentru „a evita efortul inutil”, potrivit purtatorului de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, citat de Reuters . A fost prima data in cele 36 de calatorii in strainatate…

- Papa Francisc a renunțat la protocolul diplomatic și a mers, vineri, la ambasada Rusiei de la Sfantul Scaun pentru a-și exprima fața in fața ingrijorarea legata de invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie Reuters. Aceasta vizita pare sa fie prima efectuata de un papa la o ambasada in timpul unui conflict.…