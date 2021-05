Papa Francisc: Abuzurile și violența împotriva femeilor nu sunt dragoste &"Aroganța duce la o degenerare a iubirii, la abuzul fața de ceilalți, la a face sa sufere persoana iubita. Ma gândesc la dragostea bolnava care se transforma în violența și la câte femei sunt victime ale violenței astazi. Aceasta nu este iubire. A iubi așa cum ne iubește Domnul înseamna a aprecia persoana din jurul nostru și a-i respecta libertatea, a o iubi așa cum este, nu așa cum vrem sa fie&", a spus Papa Francisc la sfârsitul liturghiei de duminica, potrivit agenției ANSA, citate de Rador.



Sursa articol: hotnews.ro

