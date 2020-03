Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francis evita aparitiile in public ca o masura de precautie fata de raspandirea infectiilor cu noul coronavirus. Papa Francisc va vorbi duminica pelerinilor de la Vatican prin intermediul unei legaturi video in loc sa apara la fereastra din Piata Sf. Petru. Vaticanul a anuntat sambata decizia suveranului…

- Papa Francisc va vorbi duminica în fata pelerinilor de la Roma prin intermediul unei legaturi video, a anuntat Vaticanul, potrivit Mediafax. Reprezentantii Suveranului Pontif si-au exprimat îngrijorarea fata de pericolul raspândirii infectiilor cu noul coronavirus.Vaticanul…

- Rezerva FederalAƒ a SUA (Fed) a redus marAi dobA¢nda de referinAAƒ cu o jumAƒtate de punct procentual (0,50%), A®n A®ncercarea de a proteja cea mai mare economie mondialAƒ de efectelor negative ale epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters,...

- La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Studenții și cadrele didactice ale Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca au fost anunțați ca in perioada 3 – 15 martie 2020, conducerea instituției a decis... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului. Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus, barbatul din judetul Gorj, a fost declarata vindecata dupa ce doua teste, efectuate la un interval de 24 de ore…

- In Hong Kong, unde au fost confirmate 62 de cazuri de coronavirus, a fost inregistrat miercuri dimineata cel de-al doilea deces din cauza Covid-19, a relatat postul RTHK, citat de DPA și Agerpres. China a raportat miercuri 1.

- Papa Francisc va promova dialogul inter-religios in acest an in timpul unei calatorii in cea mai mare tara musulmana, Indonezia, si va efectua prima vizita papala in Timorul de Est (predominant catolic), dupa ce acesta si-a obtinut independenta de Jakarta, au declarat surse diplomatice, citate de…