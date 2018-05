Stiri pe aceeasi tema

- Zborul companiei Sichuan Airlines, care asigura o legatura intre metropola Chongqing (sud-vest) si Lhassa (Tibet) luni dimineata, a reusit sa aterizeze de urgenta la Chengdu (sud-vest), in pofida spargerii geamului drept al cockpitului, precizeaza CAAC in comunicat. Copilotul a fost ranit, la fata,…

- Un avion de tip Airbus A318 a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in China, luni, dupa spargerea in zbor a unui geam al cockpitului, in care copilotul a fost ranit, a anuntat Administratia Aviatiei Civile Chineze (CAAC), relateaza AFP. Zborul companiei Sichuan Airlines, care asigura o legatura intre…

- Avionul decolase din Chicago si se indrepta catre Newark. Aeronava companiei Southwest Airlines a fost fortata sa aterizeze de urgenta dupa acest incident. Imagini publicate pe retelele de socializare arata un geam spart la una dintre ferestrele aeronavei, in zona de deasupra uneia dintre…

- Tulburat si incoerent, tanarul le spune celorlalti calatori ca nu mai vrea sa traiasca. Pasagerul care a reusit sa il imobilizeze pe individ a stat de vorba cu reporterii Observator si a dezvaluit detalii dramatice din timpul operatiunii.

- Un pasager roman a vrut sa deschida ușa avionului, inainte de aterizarea aeronavei la Roma. Incidentul a avut loc la bordul unui avion ce aparținea companiei Ryanair, in timpul zborului București-Roma. Barbatul a fortat o iesire de urgenta in timp ce aeronava se afla in aer si aproape a reusit sa traga…

- Zbor cu emotii pentru cei 42 de pasageri ai cursei Air France, de la Paris la Aurillac. Fuzelajul avionului s a perforat in timpul zborului din motive inca necunoscute. Cei de la bord povestesc ca au auzit un zgomot puternic, s au speriat, dar comandantul aeronavei le a spus ca nu trebuie sa isi faca…

- Cei de la bord povestesc ca au auzit un zgomot puternic, s-au speriat, dar comandantul aeronavei le-a spus ca nu trebuie sa isi faca griji pentru ca este vorba despre o pasare sau o bucata de gheata care s-a lovit de avion.Insa in momentul in care au coborat din avion, au avut parte de…

- Panica la bordul unui avion care zbura deasupra Oceanului Pacific. Bucati din motor s-au desprins chiar in timpul zborului, cu jumatate de ora inainte de aterizare. Unul dintre pasageri a filmat incidentul si a postat clipul pe o retea de socializare.