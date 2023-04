Pandișpan trilateral, în loc de tortul Unirii Ieri, Cancelarul Olaf Sholz, Maia Sandu, Klaus Iohannis au facut bai de lumina, și-au expus clatitele prefabricate, in chip de tort trilateral prin piața publica, fara a discuta esențialul: garantarea Unirii Republicii Moldova cu Romania. Ideile mari n-au loc pe tava cu bucatele „diplomației intr-un picior, ghici ciuperca ce-i?” Agendele se fabrica mai mult din aluat de clatite, decat dintr-unul dospit, indelung framantat, cum se facea inainte de pojoratele timpuri ale globalismului caviar. Cancelarul a venit la București, ca sa vina. Blablaurile cu trilaterale și alte extravaganțe diplomatice… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

