Pandemia ar putea afecta 1 milion de locuri de muncă din IMM-urile din Germania, cea mai mare economie din Europa In studiul sau anual realizat pe sectorul „Mittelstand”, banca de investitii de stat KfW a estimat ca IMM-urile ar putea pierde aproximativ 3,3% din forta de munca pana la sfarsitul anului, echivalentul a 1,1 milioane de locuri de munca. Exista aproximativ 3,8 milioane de astfel de companii in Germania, cea mai mare economie a Europei - predominant afaceri de familie specializate in sectoare precum industria prelucratoare, care adesea lucreaza pentru export. Acestea numara 60% dintre angajati - 32,3 milioane in 2019 -, iar cota sa in activitatea economica globala a Germaniei este de peste 71%.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

