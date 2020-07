Pandemia a „păpat” peste 4,5 milioane lei spitalelor din Maramureş Coronavirus a facut foarte mult rau omenirii. Pe langa faptul ca s-au imbolnavit milioane de oameni si murit sute de mii. Insa, pandemia de coronavirus a este departe de a se fi incheia si provoaca in continuare necazuri. Din pacate sufera si economia. Locuri de munca pierdute si multi bani investiti. Din pacate spitalele au fost total nepregatite in fata numarului mare de imbolnaviri. De toate acestea, dar si de multe altele, nu a scapat nici judetul nostru. Datorita faptului ca unitatile medicale nu au fost dotate cu materiale sanitare, materiale de protectie si aparatura medicala, doar in primele… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

