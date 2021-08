Palatul Buckingham, plin de recenzii proaste pe TripAdvisor Vizitatorii îi avertizeaza pe turiști cu privire la biletele scumpe și accesul limitat în gradinile reședinței oficiale a reginei, scrie Timeout.com. Cea mai mare parte a reclamațiilor se refera la bilete, mâncare și bauturi costisitoare, cozi lungi de securitate, o mulțime de arbuști morți . Cele aproape 16 hectare de gradini ale Palatului Buckingham s-au deschis publicului pentru prima data pe 8 iulie. Desigur, biletele sunt destul de scumpe - 16,50 lire pentru un adult sau 42 lire pentru o familie cu pâna la trei copii - nu ofera acces în toate zonele gradinii.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

