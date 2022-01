Palatul in care funcționeaza Muzeul de Arta din Cluj-Napoca va fi retrocedat foștilor proprietari, iar Consiliul Județean va deveni chiriaș in cladire, potrivit unei decizii a instanței. Ultimul descendent al familiei nobiliare care a deținut Palatul Banffy din centrul Clujului, a fost Dionisie Banffy, un impatimit al jocurilor de noroc. Acesta s-a imprumutat la negustorul sibian Nicolae Roșca, dupa ce a acumulat datorii colosale. Cum n-a mai putut sa-i restituie datoriile, a trebuit sa-i dea in schimb mai multe apartamente in incinta Palatului. Acum, urmasii negustorului vor deveni proprietarii…