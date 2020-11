Elefantul Kaavan a petrecut duminica ultima sa zi la gradina zoologica din Islamabad, unde a trait inchis timp de 35 de ani in conditii mizere in Pakistan, tara pe care a parasit-o in cursul diminetii pentru a fi transferat cu avionul in Cambodgia, unde va fi eliberat intr-un sanctuar dupa o companie desfasurata de mai multe organizatii, in frunte cu celebra actrita si cantareata Cher, relateaza EFE.



"Am numarat zilele si am visat la acest moment mult timp pentru a il vedea si in sfarsit pe Kaavan in afara gradinii zoologice, amintirea sa va fi vesnic alaturi de noi", a scris intr-un…