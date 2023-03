Stiri pe aceeasi tema

- Conținut oferit de: maraandtom.ro Cumpararea de jucarii pentru bebeluși poate fi atat captivanta, cat și copleșitoare. Deși doriți sa le oferiți jucarii distractive și captivante care le stimuleaza simțurile și le promoveaza dezvoltarea celor mici, doriți sa va asigurați ca jucariile sunt sigure și…

- Sursa foto: Shutterstock Vrei sa oferi unui membru al familiei un cadou deosebit, de care sa se poata bucura pe termen lung și care sa-i reflecte dorințele? Alegerea cadoului este o incantare in sine, mai ales atunci cand cautam ce este mai frumos și mai potrivit pentru mama, tata, soție sau frate.…

- Am semnat, marți, un nou proiect de finanțare nerambursabila in valoare de 6.3 milioane de lei, prin PNRR, pentru achiziția a 110 aparate de plata inteligente, care vor permite plata cu cardul in toate mijloacele de transport public din Alba Iulia. Cu ajutorul lor, plata serviciilor de calatorie se…

- 6 sfaturi pentru a cumpara frigiderul perfect in 2023 (P) Achiziționarea unui frigider nou nu este o decizie ușoara. Exista atat de multe stiluri, caracteristici și marci diferite din care puteți alege, incat poate fi copleșitor. Exista o mulțime de alegeri bune și rele atunci cand vine vorba de alegerea…

- Mamele nevoiașe care aduc pe lume copii in anul 2023, vor beneficia de același ajutor financiar, pentru asigurarea trusoului noului-nascut, care a fost acordat in 2022, deși prețul produselor și articolelor destinate bebelușilor a tot crescut anul trecut. Ajutorul nu s-a majorat, chiar daca OUG 113/2022…

- APEL UMANITAR: Un tanar de doar 16 ani, elev la Seminarul Teologic din Alba Iulia, are nevoie de ajutorul nostru. A fost diagnosticat cu o boala necruțatoare APEL UMANITAR: Un tanar de doar 16 ani, elev la Seminarul Teologic din Alba Iulia, are nevoie de ajutorul nostru. A fost diagnosticat cu o boala…

- Eliza, fiica Adrianei Iliescu, este studenta la doua facultați din București și pare ca se descurca de minune cu invațatul. Fosta profesoara este mandra de fata ei și spune ca obișnuiește sa o ajute și in bucatarie. Dupa ce a terminat liceul ca șefa de promoție a absolvenților Colegiului Dimitrie Paciurea…

- Frigul nu trebuie sa-i impiedice pe copiii tai sa se bucure de aer liber. Cumpararea de ghete pentru o fetița este o șansa excelenta de a te implica in personalitatea ei și de a-i permite sa aiba orice fel de aventuri iși dorește.