(P) Importanța ERP-ului în digitalizarea IMM-urilor (P) Importanța ERP-ului in digitalizarea IMM-urilor In acest moment multi vorbesc despre digitalizare IMM-urilor, dar care sunt consecințele pentru acestea? Pentru intreprinderile mici și mijlocii, transformarea digitala inseamna inlocuirea tuturor task-urilor manuale cu cele mai recente alternative digitale, automatizate, revoluționand astfel si raportarea si interpretarea datelor, astfel incat deciziile referitoare la business sa se bazeze pe statistici exacte. Ce este transformarea digitală și care sunt obiectivele acesteia?. Digitalizarea reprezintă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

