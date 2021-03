(P) De ce este necesară pardoseala flotantă? (P) De ce este necesara pardoseala flotanta? De lungul timpului, s-a dovedit ca soluțiile clasice pentru finisajul pardoselilor prezentau anumite inconveniente, mai ales cand erau realizate peste rețele de țevi sau cabluri. O mică defecțiune apărută la un cablu sau țeavă impunea spargerea pardoselii din beton sau înlăturarea pachetului, pentru a se interveni, după care aceasta trebuia refăcută. Astfel de situații apar în special în clădirile mari, care adăpostesc instituții publice, școli,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

