(P) Cum să-ți întreții anvelopele pe timp de vară (P) Cum sa-ți intreții anvelopele pe timp de vara Doar pentru ca folosiți aceleași anvelope de vara ca și anul trecut, iar atunci cand le-ați dat jos de pe mașina erau bune, nu inseamna ca nu trebuie sa le verificați minuțios și pentru noul sezon estival. De asemenea, ar fi de preferat sa le intrețineți pentru a va bucura cat mai mult de utilizarea acestora. Primul, și poate cel mai important pas, este să verificați săptămânal presiunea în roți. La multe mașini moderne aceasta se poate realiza foarte simplu prin verificarea informațiilor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

