(P) 12 motive că ai nevoie de servicii de branding (P) 12 motive ca ai nevoie de servicii de branding Marca (Brandul) este cel mai valoros atu al companiei tale. La fel ca și alte active comerciale, are nevoie de o revizuire periodica. Dar de unde știi cand ai nevoie de servicii de branding? Semnalele ca e nevoie de o schimbare se pierd in agitația zilnica, iar decizia pornirii unui proces de improspatare a imaginii nu se face ușor. De unde știi când este timpul să contactezi o agenție de branding? Pentru a te ajuta, noi am creat o listă cu unele dintre cele mai importante semne că… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Misteriosul cofondator al Google, Larry Page, implineste, vineri, 48 de ani. Larry Page si Sergey Brin s-au cunoscut in 1996 la Universitatea Stanford, iar in 1999 au incercat sa vanda Google cu 1 milion de dolari, potrivit Medifax.ro. Larry Page si Sergey Brin s-au cunoscut in 1995 la prestigioasa…

- Potrivit unor surse sindicale, aproximativ 38 din cei 238 de angajati de la centrul de distributie pe care Pfizer il are la Zaventem (Belgia) ar urma sa isi piarda locul de munca. Motivul avansat de conducerea companiei ar fi delocalizarea serviciului de planificare a aprovizionarii la Bucuresti (Romania).…

- Sambata, „Marca” ieșea pe prima pagina cu informația ca Messi e mai mult decat oricand in ultimele luni partizan al ideii de a ramane la Barcelona. Și ca argentinianul ar fi mai degraba convins in luarea acestei decizii de un plan sportiv sanatos, formarea unei echipe competitive, decat de argumente…

- Vrei ca piciul tau sa fie gata de școala? Odata cu inscrierea la o gradinița privata, scapi de aceasta grija! Anii de gradinița sunt plini de emoții și lucruri noi, aici micuții fac primii pași ca sa descopere lumea și intalnesc primii prieteni. Timpul petrecut aici este prețios, iar mediul in care…

- Consiliul Judetean Constanta nu a reusit sa atribuie contractul de servicii de dirigentie de santier aferente proiectului modernizare infrastructura de transport regional pe traseul DJ 226A DN22 Motivul anularii licitatiei a fost depunerea de oferte inacceptabile La inceputul acestui an, SC Thallassa…

- Zvonurile conform carora LG nu are de ales si va iesi de pe piata smartphone-urilor, care circula in ultimul an si sunt constant dezmintite, ar putea deveni realitate chiar anul acesta. Angajatii diviziei mobile LG au primit zilele trecute un email de la seful companiei, Kwon Bong-seok, in care acesta…

- Adesea, ne gandim la un sistem de organizare a dulapurilor personalizat ca la un serviciu de lux, dar a avea un dulap bine organizat va poate aduce beneficii reale și chiar va poate crește calitatea vieții. In acest articol, trecem in revista cateva dintre avantajele de a avea un dulap profesional personalizat,…

- A fost odata ca niciodata, un oraș care era condus de un primar mic la nume, dar mare la promisiuni, meșter in platit datorii, care s-a inconjurat de o curte plina de oameni dornici sa ajute locuitorii. Unii era foarte Urbani, alțiii erau specialiști in a investi Perle turistice, alții se ocupau cu…