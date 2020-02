Stiri pe aceeasi tema

- OSCAR 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. LISTA CASTIGATORILOR premiilor Oscar 2020. Sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood isi atinge apogeul duminica seara odata cu gala Oscar, caracterizata in acest an de un suspans mai mare ca niciodata in privinta castigatorului la categoria principala…

- Pregatirile pentru marea seara a Oscarurilor sunt pe ultima suta de metri. Sute de oameni lucreaza de zor la amenajarea faimosului Dolby Theatre din Los Angeles, iar covorul roșu, pe care vor pași vedetele, a fost deja intins.

- Sam Mendes a castigat cu filmul "1917", o pelicula despre Primul Razboi Mondial, cel mai important trofeu decernat la cea de-a 72-a editie a galei Sindicatului Regizorilor Americani (Directors Guild of America - DGA), organizata sambata seara la hotelul Ritz-Carlton din Los Angeles, informeaza site-ul…

- Variety apreciaza ca printre numele ce urmeaza sa fie anunțate la categoria “cel mai bun film” se vor numara “The Irishman” și “Once Upon a Time in Hollywood”, care a obținut trei trofee la Globurile de aur, dar și “1917”. Renee Zellweger ar putea obține și ea o nominalizare pentru rolul sau din “Judy”,…

- Drama ”Joker”, regizata de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 92-a gala a premiilor Oscar, acordate de Academia americana de film pe 9 februarie.”Joker” a primit 11 nominalizari la Oscar, inclusiv la categoriile ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor” si…

- Cineastii Quentin Tarantino si Martin Scorsese se numara intre cei cinci nominalizati la categoria „cel mai bun regizor” a premiilor Oscar 2020.Tarantino a fost selectat pentru regia filmului „Once Upon a Time... in Hollywood”, iar Scorsese, pentru „The Irishman”. La aceasta categorie…

- Superproductia "Joker" este marea favorita a editiei din acest an a premiilor BAFTA, unde a primit 11 nominalizari, fiind urmat de filmele "The Irishman", in regia lui Martin Scorsese si respectiv de "Once Upon A Time... In Hollywood", de Quentin Tarantino, cu cate 10 nominalizari fiecare, informeaza…