Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de experti trimisa de Organizatia Mondiala a Sanatatii in China, dupa luni de discutii cu Beijingul, pentru a investiga originile COVID-19 si-a exprimat miercuri dorinta ca aceste misiuni sa devina o practica obisnuita, noteaza AFP. ‘De ce sa nu facem asta la fiecare epidemie, ca o rutina? Asta…

- Statele Unite își vor îndeplini obligația de a plati peste 200 de milioane de dolari catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pâna la sfârșitul lunii februarie dupa anularea planului lui Donald Trump de retragere din aceasta organizație, a declarat miercuri secretarul de…

- Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) isi continuau sambata la Wuhan (centrul Chinei) ancheta pe teren asupra originii coronavirusului, care urmeaza sa ii conduca la situri sensibile, noteaza AFP. Cu toate acestea, calendarul precis al expertilor ramane opac. Mesajele lor pe Twitter…

- Metropola cu 11 milioane de locuitori duce o viața aproape obișnuita, intr-un moment in care europenii sau americanii se lupta din greu cu un val epidemic agresiv, scriu AFP și BBC. Acum un an, autoritațile din Wuhan impuneau primul lockdown pentru combaterea noului coronavirus, care facea deja ravagii…

- Este prea devreme pentru a trage vreo concluzie daca noul coronavirus SARS-CoV-2 isi are originea in China, a declarat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care efectueaza o misiune in aceasta tara, noteaza AFP. "Toate ipotezele sunt pe masa. Este clar prea devreme pentru a ajunge la o concluzie…

- Este prea devreme pentru a trage vreo concluzie daca noul coronavirus SARS-CoV-2 isi are originea in China, a declarat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care efectueaza o misiune in aceasta tara, noteaza AFP, conform AGERPRES. "Toate ipotezele sunt pe masa. Este clar prea devreme pentru…

- China a izolat luni alte trei milioane de locuitori in nord-estul tarii, dupa ce un reprezentant comercial a intrat in contact cu persoane in varsta, relateaza AFP. Ministerul chinez al Sanatatii a anuntat luni 109 de cazuri de COVID-19, dintre care aproape o treime in provincia Jilin, la frontiera…

- Doi experti ai echipei Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care a ajuns joi in China pentru a ancheta originile coronavirusului se afla inca in Singapore pentru a reface testele COVID-19, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Echipa internationala de 13 oameni de stiinta insarcinata cu examinarea…