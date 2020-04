Ordine conferite de presedintele Iohannis pentru pastrarea traditiilor militare si pentru promovarea imaginii institutiei militare

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban trebuie sa trimita urgent avioane militare pentru a-i aduce in tara pe romanii plecati in Germania la cules de sparanghel, 300 dintre ei fiind infectati cu noul coronavirus si nu au parte de niciun ajutor, a declarat, marti, liderul deputatilor PSD Alfred Simonis. "Guvernul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, explicații pentru a clarifica o serie de aspecte cu privire la pandemia de coronavirus.Citește și: Mircea Coșea SEMNALEAZA: 'Romania e in momentul in care recuperarea economica va fi EXTREM de grea. Trebuie…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 274 a fost publicat Decret numarul 224 privind retragerea decoratiei conferite Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Iohannis motiveaza aceasta retragere "avand in vedere gravele deficiente in activitate constatate in perioada…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 268 din 31 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 36 2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195 2020 privind instituirea…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat ca spitalul ROL 2 va fi operationalizat in scurt timp, iar doua aeronave militare vor aduce materiale sanitare din Turcia si Germania, anunța news.ro.Potrivit unui comunicat al MApN, forte si mijloace apartinand ministerului actioneaza, impreuna…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 224 din 18 martie a fost publicata Hotararea Parlamentului numarul 3 pentru incuviintarea masurii adoptate de presedintele Romaniei privind instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul tarii.Hotararea aprobata de Parlament are un singur articol."In…

- Președintele PNL Iași, Marius Bodea, a demisionat, la sfarșitul saptamanii trecute, din partidul condus de Ludovic Orban, ca urmare a deciziei de la București prin care fostul PSD-ist Mihai Chirica va fi...