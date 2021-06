Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit sâmbata despre „felul sau de a face campanie”, spunând ca întotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid de care amintesc cei care îl sustin pe Florin Cîtu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut un nou atac la contracandidatul sau la funcția de președinte al partidului, spunand ca nu poți vorbi de suflu nou cu o echipa in care sunt Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur și, in acest caz, ar trebui redefinit „suflul nou”, potrivit Mediafax.

- Florin Cîțu susține ca nu are ce sa îi reproșeze actualului președinte al PNL, Ludovic Orban, dar ca va candida la șefia partidului pentru ca "se poate mai bine" și este momentul ca "PNL sa faca un pas spre o conducere noua, europeana". El a mai susținut ca "și în…

- Exista mai multe organizații care il vor susține pe Florin Cițu, in special cele din Transilvania, Banat și Moldova. Fostul premier, Emil Boc se afla printre susținatori. De altfel, numele grele din interiorul partidului s-au aflat alaturi de Cițu cand și-a anunnțat candidatura. Pe langa Emil Boc vorbim…

- In mesajul susținut, astazi, cu prilejul anunțarii candidaturii sale, Florin Cițu a afirmat ca este un liberal care a trait toata viața dupa principiile liberale."De multe ori am spus ca doar liberalismul salveaza Romania. PNL are nevoie de un suflu nou. Dragi colegi, mesajul meu e simplu, m voi asigura…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu și-a anunțat duminica dimineața, candidatura pentru șefia PNL. Flancat de Rareș Bogdan și Emil Boc, Cițu a declarat ca PNL are nevoie de un suflu nou in partid. Mai mult de atat și Raluca Turcan, care pana de curand era in echipa lui Orban, a aparut duminica dimineața…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca este convins ca va castiga un nou mandat in fruntea partidului, mentionand, referitor la informatiile ca premierul Florin Citu ar putea fi sustinut de filiala Cluj, ca deocamdata acesta nu si-a anuntat candidatura la presedintia PNL.Intrebat daca…