- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca exista suficiente voturi ca motiunea de cenzura, care va fi votata in plenul reunit de luni al Parlamentului, sa treaca. El a precizat ca si fara alesii UDMR, exista numarul necesar pentru ca Guvernul Orban sa pice. Acesta nu a exclus depunerea unei alte…

- Motiunea de cenzura este "un act de iresponsabilitate", in conditiile in care actualul guvern se confrunta, in ultimele luni, "cu provocari fara precedent", a declarat, joi, la Brasov, premierul Ludovic Orban, lider al PNL, care a adaugat ca, personal, el i-ar spune "potiune de cianura", informeaza…

- Premierul Ludovic Orban considera ca motiunea de cenzura este "un act de iresponsabilitate". Premierul a descris motiunea de cenzura ca o "potiune de cianura", cu care PSD vine din nou sa otraveasca Romania, informeaza Agerpres."Eu nu i-as spune motiune de cenzura, ci potiune de cianura. (…) Este un…

- Ludovic Orban a declarat ca va face o previziune privind votul la motiunea de cenzura, in apropierea datei plenului reunit, intrebat pe cate voturi se bazeaza PNL la motiune. Premierul a adaugat ca nu i-ar spune motiunea de cenzura, ci „potiunea de cianura cu care PSD vrea sa otraveasca Romania”.

- ALDE considera ca sesizarea CCR privind un conflict juridic intre Executiv si Parlament provocat de depunerea motiunii de cenzura este "doar un tertip" prin care premierul Ludovic Orban "incearca sa mai stea cateva zile in plus la Palatul Victoria". "Ludovic Orban, de teama sa nu ajunga…

- Reprezentantii ALDE au transmis ca sesizarea la CCR a unui conflict juridic intre Guvern si Parlament pe depunerea motiunii de cenzura in perioada vacantei parlamentare este doar un tertip prin care Ludovic Orban vrea sa mai stea cateva zile in plus la Palatul Victoria. Sursa citata precizeaza ca…

- "Este curat constitutional, pentru ca sesiunea extraordinara nu este o anexa a sesiunii ordinare. Sesiunea extraordinara are un statut de sine statator. De aceea avem doua lucruri. Avem o ordine de zi stabilita pentru sesiunea extraordinara, de aceea convocam Senatul sau Camera in sesiune extraordinara.…

- Partidul Social Democrat incearca sa il puna pe Klaus Iohannis in postura de a accepta un premier tehnocrat, asta daca moțiunea PSD va trece. Marcel Ciolacu a anunțat deja ca nu va anunța un șef de Guvern din propriul partid. Iar daca va fi demis, Ludovic Orban va putea ramane interimar pentru urmatoarele…