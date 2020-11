Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban sustine ca nu se pune problema reducerii veniturilor romanilor, el reafirmand intentia Guvernului de a majora salarii si pensii, dar corelat cu situatia economica. In acest context, Orban face referire la o posibila reducere a aparatului bugetar. „Daca va fi necesar, vom optimiza…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, la Romania TV, ca „e posibil sa fie redus numarul de angajati in sectorul public” și ca sunt in pericol sa-și piarda locul de munca „angajații obișnuiți sa se faca ca muncesc”. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar…

- Premierul Ludovic Orban a stabilit, luni, o noua premiera intr-o ședința a guvernului. Premierul a vorbit de unul singur, fara intervenția vreunui membru al Guvernului, așa cum obișnuiește, timp de 5 minute. Orban a anuntat ca Guvernul va aprobat ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara…

- Premierul Ludovic Orban declarat, vineri, la Suceava, ca obiectivul Guvernului este reducerea numarului de infectari zilnice cu SARS-CoV-2, ca reactie la recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind redeschiderea scolilor in pandemie. "Deocamdata obiectivul nostru este sa reducem…

- Premierul Ludovic Orban va avea marti dimineata o intalnire cu reprezentantii Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta". In același timp, sindicalistii Sanitas picheteazadin nou, marti, sediul Guvernului, actiunea urmand a continua pana la rezolvarea solicitarilor adresate Ministerului Sanatatii…

- Premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca mentinerea ratingului de tara al Romaniei de catre agentiile Fitch si Moody's reprezinta "o mare victorie". "Vreau sa punctez faptul ca doua agentii de rating, extrem de importante, Fitch si Moody's, au anuntat mentinerea ratingului de tara al Romaniei.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca o lege adoptata de Parlament interzice organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor in sectorul public, iar acest lucru impiedica "orice fel de posibilitate de a putea aduce sange proaspat in administratie". "Capacitatea de implementare…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrului Educației, Monica Anisie și ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa finalizeze ordinul comun pentru a stabili regulile dupa care vor incepe școlile. Orban a spus ca se așteapta ca maine, 1 septembrie, sa fie publicat acest ordin. ”Domnule Tataru, doamna…