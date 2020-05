Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a participat la inaugurarea Muzeului National „Bratianu”, la Vila Florica , fosta resedinta a familiei Bratianu din Stefanesti. Evenimentul a avut loc cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal. „Miercuri sau joi, avem de pregatit actele normative pentru…

- Imagini comice cu premierul Ludovic Orban, care a vizitat astazi Muzeul National „Bratianu”. Acolo, Orban a explicat ca romanii vor avea un loc unde sa se intalneasca cu istoria”, și mai apoi a plantat un copac care era deja plantat.„Am o mare satisfacție sufleteasca ca pot sa fiu azi prezent,…

- Premierul Ludovic Orban a participat, duminica, la inaugurarea Muzeului National "Bratianu" care are sediul in Vila Florica, fosta resedinta a familiei Bratianu din Stefanesti, județul Argeș.

- Premierul Ludovic Orban a spus, duminica, la inaugurarea Muzeului National „Bratianu”, ca odata cu readucerea in proprietatea statului a Vilei Florica, „romanii vor avea un loc unde sa se intalneasca cu istoria”.„Am o mare satisfacție sufleteasca ca pot sa fiu azi prezent, aici, la un moment…

- Premierul Ludovic Orban a participat, duminica, la inaugurarea Muzeului National "Bratianu" care are sediul in Vila Florica, fosta resedinta a familiei Bratianu din Stefanesti. Foto: (c) GEORGE ONEA / AGERPRES Evenimentul a avut loc cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la infiintarea Partidului National…

- Dupa anunțul președintelui Iohannis despre masurile de relaxare de dupa 15 mai, premierul Ludovic Orban și ministrul Marcel Vela fac, in fiecare zi, declarații care se contrazic. Romanii nu au reușit sa se lamureasca daca deplasarea in afara localitații va fi permisa dupa terminarea starii de...

- Revenirea la normalitate depinde in mare masura de modul in care cetatenii respecta regulile si recomandarile autoritatilor, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban, care a facut un apel la romani “sa mai reziste”, informeaza AGERPRES . “Presedintele, impreuna cu Guvernul, analizeaza situatia. Presedintele…

- Președintele SINDALIMENTA, Dragos FRUMOSU, i-a trimis o scrisoare premierului Romaniei, Ludovic Orban, in care i se semnaleaza, in principal, umatoarele:• Salariile angajatilor din insustria alimentara sunt mai mici decat ajutorul de somaj tehnic • In timp ce romanii sunt saraci si…