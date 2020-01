Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Ghinea, din grupul Renew Europe, vicepresedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regionala si fost ministru al fondurilor europene in guvernul tehnocrat explica intr-un interviu pentru rfi.ro de ce autostrada Moldovei nu mai poate primi finantare europeana. "Aici este o adevarata…

- Orban promite ca va gasi o modalitate de finanțare a autostrazii Comarnic-Brașov, pana la sfarșitul lunii ianuarie Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va stabili pana la sfarsitul lui ianuarie modalitatea de finantare a autostrazii dintre Comarnic si Brasov. Orban a subliniat…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat, la Digi 24, ca reglementarile privind achizitiile publice simplificate. Potrivit premierului, pe actualele reglementari, exista riscul pierderii fondurilor europene prin contestatiile licitatiilor la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si apoi…

- De la aderarea Romaniei la UE, Ministerul Agriculturii a derulat fonduri europene și naționale destinate agriculturii romanești de peste 26 de miliarde de euro, potrivit ministrului Agriculturii, Nechita Adrian Oros. Rata medie anuala a absorbției fondurilor este de peste 96%, potrivit Mediafax.„De…

- ​Guvernul își va asuma raspunderea pe bugetul pentru 2020, intenționând sa vina în parlament pe 23 decembrie, potrivit unor surse liberale. Saptamâna trecuta, Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii pe Legea bugetului de stat, în cazul…

- Partidele care au votat investirea guvernului liberal condus de Ludovic Orban negociaza intens in aceasta perioada o serie de funcții in schimbul sprijinului lor parlamentar, potrivit surselor politice consultate de G4Media.ro. Potrivit acestora, ALDE și PMP poarta discuții cu liberalii in vederea instalarii…

- "In cei doar 4 ani ramasi pana in anul 2023, termenul final pentru ultima plata acceptata de Comisia Europeana, pentru a ajunge la o rata de absorbtie apropiata de 100% este necesara o medie anuala a absorbtiei de cel putin 17%, adica o crestere de trei ori a actualului ritm. Anual, cel putin unul…

- „Vom analiza impreuna cu colegii mei la inceputul saptamanii viitoare lista de miniștri, nu exista nicio surpriza, ceea ce discutasem cu Ludovic Orban cam asta se regasește la portofoliile cele mai importante, mai puțin la Dezvoltare Regionala, unde era inițial Robert Sighiartau, dar in rest lucrurile…