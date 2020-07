Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a facut acuzații grave legat de numarul mare de infectari cu noul coronavirus din țara. Premierul Romaniei susține ca masurile de protecție luate in contextul pandemiei au ajutat la un numarul relativ mic de infectari.

- Premierul Ludovic Ordan a anunțat, sambata, ca ia in calcul inchiderea cluburilor dupa ora 22.00, daca nu vor fi respectate cu strictețe regulile de protecție sociala.In cadrul unei ședințe ținute la sediul Ministerului de Interne, primul-ministru a cerut din nou controale mai ample la restaurante și…

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj de la Palatul Victoria, in ziua cu cea mai mare creștere a numarului de imbolnaviri cu coronavirus. „Am incredere ca fiecare roman va ințelege acest moment de cumpana”, a transmis prim-ministrul, care a precizat ca Guvernul pe care il conduce nu dorește sa…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban: Cetatenii care nu au respectat masurile de protectie sanitara, vinovați pentru cresterea numarului de cazuri de infectari Premierul Romaniei, Ludovic Orban, sustine ca Guvernul a facut tot ce trebuia pentru combaterea raspandirii coronavirusului, iar vina pentru cresterea…

- LIVE VIDEO: Premierul Lufovic Orban, declarații de presa Foto: gov.ro TEXT: RRA: Declaratii ale premierului Ludovic Orban Ludovic Orban: ...sa fac astazi aceasta declarație. Astazi am înregistrat cel mai mare numar de persoane diagnosticate cu COVID-19: 555 de cetațeni…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a afirmat ca Guvernul are de gand sa-și duca planul la capat pentru ca Romania sa indeplineasca condițiile de aderare la zona euro. "Evident, sunt 5 criterii pe care trebuie sa le respectam pentru a putea adera la zona euro. Toate aceste criterii sunt criterii care…

- Iranul a anuntat vineri peste 2.100 de cazuri noi de COVID-19, cea mai mare crestere a numarului de contaminari in peste o luna, avertizand in privinta unor focare care afecteaza noi regiuni din tara, relateaza AFP.Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianoush Jahanpour, a anuntat…

- "Situatia este in miscare. In unele zile avem trei sute si ceva de cazuri noi, in altele 260, 270 de cazuri noi. Problema arata ca inca nu suntem pe un trend descrescator sustinut si continuu. Asta inseamna ca inca exista riscul ca lucrurile sa mearga intr-o directie pe care nu ne-o dorim. Acest…