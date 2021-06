Operațiunile de căutare a celor două fete dispărute în Dunăre au fost oprite Cautarile celor doua surori care au disparut in zona Portului Isaccea, județul Tulcea, au fost oprite. Cautarile vor fi reluate marți dimineața. Operațiunile de cautare a celor doua fete disparute, luni dupa-amiaza, in apele Dunarii, au fost oprite in jurul orei 21.40, potrivit mediafax.ro. Cautarile vor fi reluate marți dimineața. Cele doua surori de 11 și 12 ani au fost cautate de zeci de persoane dupa ce au disparut in Dunare, in preajma localitații tulcene Isaccea. Fetele au disparut in zona portului din orașul Isaccea. Se pare ca una dintre fete ar fi cazut in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua surori de 11 și 12 ani sunt cautate de zeci de persoane dupa ce au disparut in Dunare, in preajma localitații tulcene Isaccea. La fața locului acționeaza scafandrii, dar și echipajul aerian de la SMURD Galați, informeaza Digi 24. Potrivit ISU Tulcea, apelul de urgența la 112 a fost inregistrat…

- Scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Braila au inceput cautarile in Dunare a corpurilor celor doua fete care s-ar fi inecat in apropiere de portul orasului Isaccea, a anuntau ISU Delta Tulcea. Cele doua fete, cu varste de 11 si 12 ani, se plimbau pe malul Dunarii,…

- Din primele informații, una dintre fetițe, cea de 11 ani, ar fi alunecat și a cazut in apa, iar cea de-a doua ar fi intrat dupa ea pentru a o scoate la mal. La fața locului acționeaza scafandrii, dar și echipajul aerian de la SMURD Galați. Potrivit ISU Tulcea, apelul de urgența la 112 a […]

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea au fost solicitati sa intervina luni, 21 iunie, in jurul orei 16.10, prin apel la 112, pentru cautarea a doua surori, de aproximativ 11 si 12 ani, care ar fi disparut in zona portului din orasul Isaccea, se arata intr-un comunicat transmis…

- Doua surori sunt cautate de autoritatile din Tulcea dupa ce au disparut in zona Portului Isaccea, la interventie fiind prezenti pompieri, scafandri, politisti, cadre medicale si localnici. Conform primelor informatii, una din fete ar fi alunecat in apa, iar cealalta a intrat dupa ea sa o salveze,…

- Barbatul a plecat la pescuit vineri. Dispariția acestuia a fost anunțata de un prieten cu care trebuia sa se intalneasca.Potrivit ISU Valcea, masina barbatului a fost gasita pe malul apei și, in apropiere, unditele si pachetul de tigari.”Echipele de cautare/salvare din cadrul Inspectoratului pentru…

- Se reiau cautarile persoanei disparute in Dunare, zona Vadu Oii, km 248. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca se reiau cautarile persoanei disparute in Dunare, zona Vadu Oii, km 248.Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii și scafandrii incearca sa dea de urma unui barbat ieșit la pescuit pe apa Dunarii, dar despre care s-a aflat ca a disparut subit. Despre acest caz se cunosc destul de puține detalii. Conform primelor informații, se pare ca doi barbați au ieșit cu barcile la pescuit, pe Dunare, in localitatea…