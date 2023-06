Operațiunea THALES - Toni Greblă începe în forță la AEP și pune reflectoarele pe banii cheltuiți de partide Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, miercuri, ca dezvolta o aplicatie online dedicata digitalizarii si modernizarii activitatii de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale, care are ca scop cresterea nivelului de transparenta in domeniu. Astfel, noua aplicatie informatica intitulata THALES va fi utilizata incepand cu data de 1 noiembrie a.c. Valoarea totala a proiectului este de peste 10 milioane lei, din care cheltuieli eligibile de peste 9,5 milioane - valoarea nerambursabila este de peste 8 milioane lei, iar contributia proprie a beneficiarului este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

