OnePlus in Romania - cine il ajuta sa se mentina pe podiumul popularitatii? OnePlus, recunoscut dupa denumirea sa oficiala One Plus Technology, este o concurenta serioasa pe piata mondiala a brand-urilor creatoare de smartphone-uri. Inca de acum 6 ani, OnePlus a atras atentia publicului prin modelele de smartphone-uri pe care le-a lasat. Nu se poate spune ca prezinta tehnologii super avansate, insa totul se limiteaza la cerintele de baza: dotari esentiale si preturi pliabile pe orice buget.



Pentru ca orice brand ce merita sa fie cunoscut de public are nevoie de o prezentare ca atare inainte, iata ca GSMnet a introdus OnePlus pe piata din Romania. GSMnet este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

