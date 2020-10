Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai importanti antreprenori din Timisoara, Adrian Cionca, spune ca Nicolae Robu a pierdut alegerile„pe aroganta, pe autosuficienta, pe un spirit care e la moda in PSD, dar il gasim si in PNL”, potrivit Mediafax.Adrian Cionca, unul dintre cei mai importanti antreprenori din zona,…

- Presedintele USR PLUS Timis, Cristian Mos, a declarat in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE ca partidul a obtinut, in judet, peste 55.000 de voturi, 10 posturi de consilieri judeteni, 125 de consilieri locali si patru primari. „Din punctul meu de vedere, Timisoara, cum a aratat si la Revolutie, sta si…

- "Astept de mult votul asta. Am votat cu sete, am votat ca sa scoatem din Primarie caracatita. Am votat pentru un oras care are un potentiale extraordinar. Dupa aceste alegeri sunt convins ca tot acest potential poate fi pus in slujba bucurestenilor de toate generatiile, in slujba persoanelor varstnice,…

- Peste 350 de asociatii si firme din Romania au depus, miercuri, la Ministerul Economiei Energiei si Mediului de Afaceri o petitie, in care solicita repornirea programelor de finantare nerambursabila pentru intreprinderile mici si mijlocii. Semnatarii petitiei considera ca repornirea programelor principale…

- Președintele Partidului Puterii Umaniste (social – liberal) – filiala Suceava, deputatul Alexandru Baișanu, a declarat ca sloganul sau din campania pentru caștigarea funcției de primar al Sucevei va fi „Fara hoție in Primarie!". Alexandru Baișanu a declarat ca și-a ...

- In 2018, Sorin Supuran a fost vicepresedinte PNL Timi, presedintele Comisiei pentru Infrastructura de Transport al filialei, si pentru o scurta perioada a fost director al Societatii de Transport Public Timisoara.

- Președintele Partidului Organizației Județene Suceava a Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), deputatul Alexandru Baișanu și-a inregistrat oficial candidatura pentru funcția de primar al municipiului Suceava. Alexandru Baișanu a spus ca sloganul sau va fi „Fara hoție in Primarie!”. Baișanu a…

- "Ma pregatesc sa candidez. Tot am vazut ca domnul Ponta vrea sa-și anunțe candidatura și cred ca ma decid sa candidez pana la urma pentru ca ar trebui sa vedem intr-adevar daca totuși un om care a condus Partidul Social Democrat, am fost coleg cu el, primul ministru pus de PSD, e adevarat ca n-a…