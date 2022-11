Om al strazii, cazut in santurile din zona Ciresica (GALERIE FOTO+VIDEO) Cadrele medicale din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina joi seara in cartierul Ciresica, din municipiul Constanta, unde o persoana ar fi cazut intr unul din santurile sapate pentru schimbarea conductelor.Medicii s au deplasat la fata locului si au gasit un barbat constient, care a fost preluat de catre ambulanta si transportat la unitatea medicala din oras. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

