- Un barbat de 34 de ani, din comuna Schitu, județul Olt, a fost ranit, in aceasta dimineata, dupa ce a fost implicat intr+un accident rutier in afara localitatii Brebeni. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Județean…

- Un șofer de 57 de ani, din comuna Vitomirești, județul Olt, a fost ranit in aceasta dimineața, dupa ce mașina in care se afla a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 546, in…

- Ieri, 19 septembrie, la ora 17.56, polițiștii din Borșa au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe strada 22 Decembrie din oraș. In urma celor constatate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 37 de ani din oraș, inspre cartierul…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat marti, in jurul orei 19.00, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Județean 546, in comuna Curtișoara. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina. Din primele verificari, polițiștii au constatat…

- O tanara a fost ranita, azi noapte, intr-un accident rutier petrecut pe DN 64, in afara localitații Brancoveni, județul Olt. nspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 64, in afara localitații Brancoveni. La fața locului,…

- Miercuri, 17 August: Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 64, in localitatea Babeni s-a produs un accident rutier, soldat cu victime omenești. La fața locului, in urma verificarilor efectuate s- a stabilit faptul ca un barbat, de 54 de ani, in timp ce conducea un autoturism,…

- Doua persoane au fost ranite, azi noapte, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un alt autoturism la intersecția a doua strazi din Slatina. In noaptea de 27/28 iulie 2022, in jurul orei 01:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat printr-un apel de urgenta 112 cu privire…

- Miercuri dimineața, 27 iulie: Polițiștii Biroului Rutier intervin la un accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane. Din primele verificari efectuate se pare ca ar fi vorba de o coliziune intre doua autoturisme pe bld. Calea lui Traian intersecție cu str. Posada, in municipiul Ramnicu Valcea,…