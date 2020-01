Stiri pe aceeasi tema

- Fata in varsta de 13 ani, din Voineasa, cautata duminica seara cu forte sporite de politisti, jandarmi si pompieri, precum si de localnici, a fost gasita in cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt potrivit Agerpres. In vederea protectiei fetei…

- Cei peste 500 de orfani din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj dar si cei 303 batrani de la azilurile din judet vor avea parte de multe surprize din partea DGASPC cat si din partea autoritatilor locale...

- O fetita de 5 ani, care a fost batuta de mama sa cu o coada de matura, a fost preluata de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Neamt, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Magda Vasilache. Reprezentantii DGASPC Neamt…

- O fetita de 5 ani, care a fost batuta de mama sa cu o coada de matura, a fost preluata de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Neamt, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, Magda Vasilache, potrivit Agerpres. Reprezentantii DGASPC…

- Un baiat, de 16 ani, din Targu Jiu, este cautat de polițiștii gorjeni dupa ce a disparut dintr-un centru al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Gorj. Politisti din Targu Jiu au fost sesizați miercuri de reprezentanti ai D.G.A.S.P.C. Gorj ca, ieri, Popescu Constantin-Florin,…

- O pictura murala de mari dimensiuni a fost realizata pe cladirea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, in cadrul proiectului ReintegrART, derulat de Asociatia Culturala Moldavia Iasi. Pictura realizata de artistul stradal HarceaPacea infatiseaza…