Olivia Steer își anunță revenirea. „Mă voi întoarce” Recent, in mediul online, Olivia Steer (44 de ani) și-a anunțat revenirea in online, pe site-ul personal și pe YouTube. Olivia Steer iși anunța revenirea. „Ma voi intoarce” „Ma voi intoarce! Pe oliviasteer.ro și YouTube! Curind!”, a scris jurnalista, pe contul personal de Instagram. Olivia și-a inceput cariera in calitate de corespondent Pro TV, ulterior ajungand la pupitrul știrilor. In anul 2000, jurnalista era una dintre protagonistele știrilor dimineții. Au urmat apoi emisiunile Dansez pentru tine (2006), Business Magazin (2007) și Doamne de poveste (2010). In anul 2010, dupa ce sora ei, Lavinia,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

