VIDEO-Noul BMW M135i este mult mai rapid decat un Mercedes-AMG A35 2019

Vedeta este noul BMW M135i care are sub capota un motor clasic de doi litri care ofera o putere maxima de 306 CP si 450 Nm, in timp ce concurentul sau A35 AMG nu are decat 400 Nm. De asemenea BMW este oferit cu o transmisie cu 7 trepte mult mai rapida in timp… [citeste mai departe]