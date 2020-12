Stiri pe aceeasi tema

- Salariile lunare au scazut sau au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), persoanele cele mai afectate fiind femeile si cele cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala a Muncii (OIM), transmite…

- Salariile au scazut sau in cel mai bun caz au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Persoanele cele mai afectate din acest punct de vedere sunt femeile si angajații cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala…

- Salariile lunare au scazut sau au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), persoanele cele mai afectate fiind femeile si cele cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala a Muncii (OIM), transmite…

- Salariile lunare au scazut sau au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), persoanele cele mai afectate fiind femeile si cele cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala a Muncii (OIM), transmite…

- Criza economica provocata de pandemia de COVID-19 a afectat mai mult femeile decat barbații. In primul semestru din 2020, salariile au scazut sau in cel mai bun caz au stagnat, in multe tari. Femeile si angajații cu slujbe prost platite ar fi categoriile cele mai defavorizate, potrivit unui raport publicat…

- Salariile lunare au scazut sau au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), persoanele cele mai afectate fiind femeile si cele cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala a Muncii (OIM), transmite…

- Salariile au scazut sau in cel mai bun caz au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Persoanele cele mai afectate din acest punct de vedere sunt femeile si angajații cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala…

- Salariile lunare au scazut sau au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus ( COVID-19 ), persoanele cele mai afectate fiind femeile si cele cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala a Muncii (OIM), transmite…