Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ucrainene colaboreaza cu Biroul Federal de Investigații al SUA și cu firme americane pentru a aduna dovezi despre crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina, au afirmat marti oficialitati citate de agentia Reuters, potrivit Agerpres.

- Clienții bancii americane First Republic Bank au retras peste 100 de miliarde de dolari (80 de miliarde de lire sterline) din conturile lor in primele trei luni ale anului, pe fondul preocuparilor legate de sanatatea sistemului bancar global. Banca americana spune ca depozitele sale au scazut cu peste…

- Autoritațile americane de reglementare in domeniul siguranței auto au anunțat ca deschid o investigație asupra a 50.000 de vehicule Tesla Model X, dupa ce au primit doua plangeri care semnaleaza defecțiuni la centurile de siguranța din fața, potrivit Reut

- Celebrul actor din "Creed III", Jonathan Majors, a fost arestat la New York pentru acuzații de agresiune și harțuire. Departamentul de Poliție din New York a precizat ca o femeie, in varsta de 30 de ani, a suferit rani minore la cap și la gat și a fost transportata la spital in stare stabila. Imediat…

- Unsprezece banci americane au injectat joi 30 de miliarde de dolari in First Republic Bank, intervenind pentru a salva organismul de creditare afectat de o criza in creștere declanșata de prabușirea altor doua banci mijlocii din SUA in ultima saptamana, informeaza Rador.First Republic Bank a primit…

- Bancile americare inregistrau depercieri mari ale acțiunilor in deschiderea ședinței de miercuri. Citigrup avea -5,6%, Bank of America -3,3%, JPMorgan Chase -4,1%, First Republic Bank -14%, Western Allicen Bancorp -6,7%, PacWest Bancorp -22%.

- Autoritațile americane de reglementare au inchis – dupa Silicon Valley Bank – și banca newyorkeza Signature Bank, cunoscuta ca mare creditor pentru industria criptomonedelor. Masura, anunțata de fapt luni dimineața, a fost luata de teama extinderii crizei bancare, a informat presa franceza citand posturile…

- Silicon Valley Bank s-a prabușit vineri, acesta fiind al doilea cel mai mare faliment al unei instituții financiare din istoria SUA, potrivit CNN. Silicon Valley Bank (SVB) a fost inchisa de autoritațile americane, creand un val de panica in sectorul bancar. Banca nu a putut face fața retragerilor masive…