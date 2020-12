Oferte la munte pentru vacanța de iarnă Mai puțin de doua saptamani ne mai despart de finalul anului 2020. Cu speranța unui vaccin anti-COVID, dar și cu teama de noua tulpina recent descoperita, trebuie sa incepem, totuși, anul 2021 cu increderea ca vom reveni in curand la normalitate (sau... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

- Incepand de astazi, cu o zi inainte de Ajunul Craciunului, elevii au intrat in vacanta de iarna, care va dura pana pe 10 ianuarie, cand se va face o evaluare a situatiei epidemiologice din tara, iar in urma rezultatelor se va decide daca elevii se vor intoarce inapoi in banci sau isi vor continua activitatea…

- Un batran de 85 de ani din comuna Scarișoara, care locuiește singur intr-un varf de munte a fost vizitat de Moș Craciun, in persoana unui pompier din Campeni, care i-a adus alimente și provizii pentru toata iarna. Barbatul le transmite multumiri acestuia si oamenilor de la Cluj care au facut... Articolul…

- Școlile s-ar putea deschide din 11 ianuarie 2021, daca evoluția cazurilor de imbolnaviri va scadea, a anunțat Jean Badea, secretar de stat in Ministerul Educației ”Ne dorim ca incepand cu data de 11 ianuarie, sa reluam, pe cat posibil, sau intr-o pondere cat mai mare cursurile fața in fața, insa așa,…

- Unitațile de invațamant din țara raman in scenariul roșu, desfașurarea cursurilor online fiind prelungita pana in data de 23 decembrie, adica pana la vacanța de iarna, potrivit unei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Decizia a fost luata la solicitarea Ministerului Educației…

- Elena Mateescu, director ANM, reconfirma venirea iernii, cu zapezi de 20 cm la munte, vant de 70 km pe ora, temperaturi negative in Moldova, inclusiv ziua. In partea a doua a saptamanii insa temperaturile vor urca zilnic, ajungand chiar la plus 14 grade. Intrebata de DIGI24 daca sarbatorile de Craciun…

- Stațiunea montana Straja a dat startul sezonului de schi, fiind prima stațiune montana din Romania unde se pot practica sporturile de iarna. Sute de schiori au venit la munte. Din toate colțurile țarii au ajuns in Straja schiorii, care au deschis sezonul de iarna. In munte, stratul de zapada…

- Amintim ca, pentru prima data in istoria recenta, toti elevii din Romania invata exclusiv online inca din primul semestru, pana cel putin pe 9 decembrie, toate scolile si gradinitele fiind inchise din cauza pandemiei COVID-19. Semestrul I va continua dupa vacanta de iarna. Cursurile vor reincepe in…

- Pandemia de coronavirus pune asediu pe Romania, de la zi la zi. Ieri a fost anunțat un nou record de cazuri de COVID-19, 4.016. Din pacate, este prima zi in care imbolnavirile au depașit 4.000 de cazuri, modificand radical incidența cazurilor acumulata in ultimele 14 zile. Autoritațile sunt in alerta,…