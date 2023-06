Stiri pe aceeasi tema

- In 15 ani, o treime din populația de pasari din Franța a disparut din cauza pesticidelor. Despre acest lucru a anunțat Uniunea agriculturii ecologice cu referire la France 3. Dupa cum s-a menționat, in Sevres, oamenii de știința au comparat pe parcursul a 30 de ani efectele diferitelor metode agricole.…

- Pe 1 iunie 1980, la sfarșitul unei predici ținute in orașul Bourget, in cadrul vizitei oficiale in Franța, Papa Ioan Paul al II-lea adresa publicului o intrebare devenita celebra: „Franța, fiica cea mai mare a Bisericii, ai implinit fagaduința botezului?”

- Trimisul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Hui, va vizita Ucraina in perioada 16-17 mai. Aceasta calatorie va face parte din turneul sau, care a inceput la 15 mai, in cadrul caruia Hui va vizita nu numai Ucraina, ci și Polonia, Franța, Germania și Rusia. Informația este prezentata de…

- Un accident violent in care au fost implicate trei vehicule a avut loc in Franța. Potrivit informațiilor de la France 3, doua mașini și o duba s-au ciocnit puternic. Trei barbați și-au pierdut viața in accidentul rutier. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin 14 reactoare nucleare din flota EDF de 56 au suferit o oarecare intarziere, care le afecteaza planurile de intretinere, au aratat datele sindicatului CGT. Franta este martora la o actiune grevinsta pe scara larga, declansata de schimbarile planificate in politicile guvernamentale, inclusiv…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat duminica seara, la Prima News, despre investitiile in energie nucleara ca avem un parteneriat strategic cu SUA, ne tinem de el, dar intregul program nuclear civil al Romaniei este intr-un consortiu de tari si aici vorbim de Canada, Franta, Italia, Coreea…

- Echipa de rugby a Frantei a trecut de cea a Tarii Galilor cu scorul de 41-28 (20-7), sambata, pe Stade de France din Saint-Denis, in ultima etapa a Turneului celor Sase Natiuni, si pastreaza mici sanse sa castige competitia, informeaza AFP preluat de Agerpres.Franta a primit bonusul ofensiv, reusind…