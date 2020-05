Stiri pe aceeasi tema

- Zambeste, vom invinge!” este o initiativa a Primariei municipiului Targu Mures si, totodata, un mesaj adresat copiilor din unitatile de invatamant prescolare, primare si gimnaziale din Targu Mureș in aceasta perioada dificila pe care o traversam in prezent. ”Concursul se adreseaza elevilor si copiilor…

- Nici nu s au bucurat bine profesorii de ravnita debirocratizare ca iata Ministerul Educatiei vine cu o serie intreaga de instructiuni in cadrul unui ordin emis pentru crearea si sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on line, pe care le puteti consulta in sectiunea…

- Nu au fost facute declarații dupa intalnire, dar seara tarziu ministrul, Monica Anisie a spus la Digi 24 ca anul școlar s-ar putea prelungi cu o saptamana peste data care este prevazuta acum. In ceea ce privește momentul de reluarea a cursurilor in școli, decizia ar urma sa fie luata de Comitetul Național…

- Ministrul educației, Monica Anisie, spune ca in timpul in care școala se defașoara online, elevii pot primi note de la profesori, iar apoi, cand se vor intoarce la școala, nota poate fi trecuta in catalog cu acordul elevului sau al parintelui, daca este este vorba despre elevi minori.

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a transmis ca exista posibilitatea ca suspendarea cursurilor elevilor sa fie prelungita in contextul crizei declansate de coronavirus. Anisie a mai anuntat ca, pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a, vor fi lectii online, in parteneriat cu TVR, de saptamana viitoare.…

- Prim-ministrul in exercitiu, Ludovic Orban, i-a cerut ministrului interimar al Educatiei, Monica Anisie, sa fie organizate cursuri online pe durata in care scolile vor fi inchise, cel putin la materiile importante."Apelati la Autoritatea de digitalizare, apelati la furnizorii externi, pe mine…

- ”Daca este necesar, daca este o evoluție a situației, tot comitetul pentru situații de urgența decide prelungirea suspendarii cursurilor.Am transmis catre universitați in aceasta dupa-amiaza o adresa prin care le-am recomandat sa ia decizia cea mai buna, sa suspende cursurile daca este cazul. Deja unele…

- Jurnalista Emilia Sercan a dezvaluit, luni, ca surse din Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta sustin ca premierul interimar, Ludovic Orban, si ministrul interimar al Educatiei, Monica Anisie, se opun deciziei de inchidere a scolilor in contextul crizei declansate de raspandirea coronavirusului…