Obiceiurile strămoșești fără incidente deosebite Peste 140 de jandarmi bacauani sunt la datorie in ultima zi din acest an, astfel incat cetațenii sa se bucure, in siguranța, de spectacolele de datini și obiceiuri stramoșești din mai multe localitați din județul Bacau. Datorita mobilizarii unui dispozitiv important de ordine publica in strada, dar și cu sprijinul cetațenilor care au ținut cont […] Articolul Obiceiurile stramoșești fara incidente deosebite apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

